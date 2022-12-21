Muğla'da tarım kooperatifleri tek çatı altında toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı altında bulunan kooperatifleri tek çatı altında toplayan ve Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen ‘Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi' projesinin protokolü Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında imzalandı.

Protokol ile birlikte; Marmaris, Yeşilüzümlü, Fethiye Ata Kooperatifleri, Anatolie Kadın Girişimi üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Yazıköyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmak üzere toplam 7 kooperatif bir araya getirilerek üst kooperatif olan Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kuruldu.

Başkan Gürün: "Birleşerek, bölüşerek büyüyeceğiz”

Protokolde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "2014 yılında kooperatifçilik konusunda hedefimizi koymuştuk. Bu güçbirliğini bugün gerçekleştiriyoruz. Kooperatifçilerin ürettiği ürünler bu şekilde en üst rakamlarla satılabilecek. Kooperatiflerimiz daha etkin hale gelecek. Bu güçbirliğine inandığınız, güvendiğiniz için teşekkür ederim. Biz sizlere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bugün ayrıca Dünya Kooperatifçiler Günü. Gününüzü kutluyorum. Toprağını satma ürününü sat sözümüz ilk olarak algılanmamıştı. Şuan geldiğimiz noktada bu sözün anlamı anlaşıldı ve çok önem kazandı. Önümüzdeki yıllarda, çektiğimiz bu sıkıntıların ardından çiftçiye çok büyük katkılar sağlanacak. Bunu bireysel değil, birlikte tek çatı alında yapmalıyız. Bölünerek değil, birleşerek ve bölüşerek büyüyeceğiz” dedi.

“Bugün bizim doğum günümüz”

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, "6-7 aydır çalışmalarımız devam diyor. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kooperatifleri bir araya getirerek, faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak istedik. Belediyemizden büyük destek aldık. Bugün bizim doğum günümüz. 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.