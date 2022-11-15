Muğla'da “Tarımsal Güç Birliği” projesi hayata geçirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımda ortak hedefler için tüm kooperatifleri bir çatı altında toplayan ve Türkiye'de bir ilk olan “Tarımsal Güç Birliği” projesini hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti. Oluşturulan bu güç birliğine bağlı faaliyet gösteren tarımsal kalkınma, tarımsal üretim ve pazarlama, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri gibi tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler katılım sağlayabilecek; oluşturulan bu organizasyon ile de ürünlerini daha uygun fiyata daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve kazançlarını arttırmış olacaklar.

Kuruluş işlemleri tamamlanarak faaliyete başlayan Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ortakları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Öztürk; “Büyükşehir öncülüğünde tüm Muğla'yı kapsayan bir güç birliğiyiz”

Yeni kurulan Muğla Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatifi'nin Başkanı Fatih Öztürk, ziyarette bürokratik tüm işlemleri tamamladıklarını, Büyükşehir'in de desteği ile Güç Birliği'ni kurduklarını ve çok heyecanlı olduklarını söyledi. Fatih Öztürk; “Kurucu kooperatif arkadaşlarımızla beraber çok heyecanlıyız. Aramıza yeni arkadaşlar da katılacak. Artık mal alır, fatura kesebilir durumdayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Muğla'nın tamamını kapsayacak bu kurumsal yapı sayesinde üretici kazanırken tüketici de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşacak. Muğla'nın tümünü temsil eden güzel ve güçlü bir ekip oluşturduk. Büyükşehir Belediye'miz sayesinde uyumlu şekilde çalışıp birlikte üreteceğiz” dedi.