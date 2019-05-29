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Muğla'da "Tasvir-i Temaşa" adlı oyun seyircilerle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü’nün hazırladığı geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu örneklerinden "Tasvir-i Temaşa" isimli oyun seyircilerle buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sahne Sanatları Bölümü'nün hazırladığı geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu örneklerinden "Tasvir-i Temaşa" isimli oyun seyircilerle buluştu.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Filiz Çevik Tan'ın yönettiği oyunda, Bodrum GSF Oyunculuk 2. sınıf öğrencileri rol aldı. Günümüze kadar ulaşabilen orta oyunu metinleri içinden derlenerek Nil Ünlü Aycıl tarafından oluşturulmuş oyun metni, Doç. Dr. Filiz Çevik Tan tarafından dramaturgisi yapılarak gösterime sunuldu.


Büyük beğeni alan oyunun sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; "Öğrencilerimizin yoğun çalışması ile hazırlanan bu oyunu, geleneksel tiyatromuzun hatırlanması ve bu değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli görüyorum. Ramazan ayına veda ettiğimiz bu günlerde geleneksel değerlerimizin sanat aracılığıyla aktarımı, bizler ve öğrencilerimiz üzerinde benzersiz etkiler bıraktığına inanıyorum. Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


İzleyiciden tam not alan oyununun gösterimlerine, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de devam edeceği ifade edildi.

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