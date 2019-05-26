Muğla'da “Tatarstan Land Of 1001 Delights” fotoğraf sergisi

Tataristan Cumhuriyeti'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı “Tatarstan Land Of 1001 Delights” isimli fotoğraf sergisi YDA Dalaman Havalimanı'nda açıldı.

Tataristan Turizm Bakanlığı ve YDA Dalaman Havalimanı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte Tataristan Turizm Komisyonu tarafından seçilen 30 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, iki ülkenin turizm ve ekonomik açıdan gelişmesi anlamında kardeş şehir uygulamasının önemli olduğunu vurguladı.

Marmaris ile Tataristan'ın Nizhnekamsk şehrinin kardeş şehir olduğunu hatırlatan Yelda Erol Gökcan, “Dost ve kardeş ülke olan Tataristan'a geçen yıl Muğla Milletvekili olarak bir ziyaretim olmuştu. Başkent Kazan'ı ziyaret ettiğimizde ciddi anlamda etkilendim. Son dönemde direkt uçuşların başlamasıyla birlikte iki şehrin kardeş şehir olması karşılıklı olarak hem turizm, hem ekonomik hem de sosyal anlamda şehirlerin gelişmesi yönünde oldukça önemli. Kazan'dan Dalaman Havalimanına direkt uçuş olması Muğla'daki turizmin gelişmesi, gelen turist sayısının artması ve şehrin kalkınması açısından çok önemli. Muğla'mızın diğer ilçelerinin de kardeş şehir uygulaması, ülkeler arası kaynaşma ve turizmin kalkınması açısından önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tataristan'ın Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov arasındaki dostluk önümüzdeki süreçte her iki ülkenin de kalkınması ve gelişmesi açısından önem arz ediyor.” diye konuştu.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç de Tataristan'ın, Rusya Federal Cumhuriyeti'nin en önemli özerk bölgelerinden birisi olduğunu söyledi.

Bundan 3-4 yıl önce Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile başlayan ilişkiler kapsamında başlangıçta Tataristan'dan 2-3 bin yolcu geldiğini anlatan Güvenç, “Bu sayı hızla artarak 25 binlere vardı. Hedefimiz 50 bin yolcuya ulaşmak. Tataristan her yıl yurt dışına 190 bin yolcuyu turistlik amaçlı tatile gönderiyor. Bu bölgeyi tanıdıkça çok sevmeye başladılar. Daha çok gelmeye başladılar.” dedi.

Tataristan'ın Nizhnekamsk Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müdürü Olga Kurdiukuva ise 2018'de Nizhnekamsk Belediyesi olarak Marmaris Belediyesi ile kardeşlik sözleşmesi imzaladıklarına değindi.

Sözleşmedeki maddelerden birinin de karşılıklı olarak fotoğraf sergisi yapılması olduğunu aktaran Kurdiukuva, “Dalaman ve Marmaris bölgeleri fotoğraf sergisi geçen yıl bizim Begişevo Havalimanında yapıldı. Bu sene de Tataristan fotoğraf sergisini burada açtık. Kardeşlik sözleşmesini imzalamamızın amacı zaten sosyal ve kültürel bağlarımızın güçlenmesiydi. Burada Tataristan fotoğraf sergisinin bulunmasının amacı burayı kullanan yolcuların Tataristan'ı tanımaları, Begişevo'dan uçanların da Dalaman ve Marmaris bölgesini tanımaları.” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da geçen yıl Nizhnekamsk'te sergiyle birlikte Kardeşlik ve Kavuşma Festivali adı altında festival gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Tataristan'ın Nizhnekamsk Belediyesi Uluslararası İlişkiler Müdürü Olga Kurdiukuva, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş tarafından yapıldı.