İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Muğla’ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.

Muğla'ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.


Muğla Valiliği Hıffızsıhha Kurulu tarafından paylaşılan genelgenin ilgili yazısında, "Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri, Muğla'daki tekne turu rezervasyonlarının yukarıda belirtilen bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.