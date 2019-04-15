Muğla'da tazelenme olimpiyatları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uygulanan,

60 yaş üstü vatandaşların 4 yıl boyunca eğitim göreceği ‘Tazelenme Üniversitesi' olimpiyatlara hazırlanıyor.

Muğla'da gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına Ege Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Antalya Akdeniz Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Nişantaşı Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Kıbrıs Girne Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katılacak. 19 Nisan'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 14:30'da açılışı yapılacak program kapsamında Vals gösterisi, Türk Sanat Müziği ve ritm dinletisi gerçekleştirilecek. Saat 15:00'da yapılacak açılış konuşmalarının ardından 15:30'da voleybol karşılaşması, saat 17:00'da masa tenisi karşılaşması yapılacak. Program saat 18:00'da Öğrenci Sarayı'nda müzik ve şiir dinletileri ve akşam yemeği ile sona erecek.