Muğla'da telefonla "FETÖ" dolandırıcılığına 4 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve ağlarına düşürdükleri vatandaşları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandıran 2'si Suriye uyruklu 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan N.K.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp, "Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" dedi ve kızının da bu işe karıştığını söyleyerek, bu işin çözülmesi için 150 bin lirasını dolandırdı.

Parasını veren ve daha sonra dolandırıldığını anlayan N.K.'nin polise başvurması üzerine şüphelilerin yakalanması için Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri özel ekip kurarak çalışma başlattı.

N.K.'nin evinin etrafına konuşlanan ekipler, tekrar para almaya gelen Harun Reşit B. ile Ahmet B.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin yakalanmasının ardından N.K.'yi aramaya devam eden ekipler, aynı yöntemle para isteyen Suriye uyruklu Mohammed A.'yı da parayı alıp kaçtığı sırada kovalamaca sonucu yakaladı. Mohammed A. ile beraber hareket ettiği belirlenen Suriye uyruklu Murat K. ise kaçtığı otomobil ile Fethiye - Antalya karayolunda yakalandı.

Murat K.'nin üzerinde yapılan aramada ehliyet belgesinin de sahte olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2'si Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece "Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.