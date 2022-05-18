Muğla'da temel eğitimde 10 bin okul projesi hız kesmeden devam ediyor

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ile Muğla'da proje çerçevesinde seçilen temel eğitim okulların alt yapısı güçlendirilmeye, eğitim ortamları zenginleştirilmeye devam ediyor.

Eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek, okulların fizikî ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" Muğla'da verimli bir şekilde başarıyla yürütülüyor.

Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde, Muğla'da eğitimin niteliğini artırma adına istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımızın destekleri, Valiliğimizin himayelerinde yürüttüğümüz projede çok önemli bir yol kat ettik. İlimizde proje çerçevesindeki okullarımızın alt yapısını iyileştirme ve güçlendirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanında öğrencilerimiz, öğretmen, idareci ve velilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz de etkin bir şekilde düzenleniyor. Projeye katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.