İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da TIR yangını

Muğla’da seyir halindeki TIR’ın motor bölümünde çıka yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Muğla'da seyir halindeki TIR'ın motor bölümünde çıka yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yatağan-Milas karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeki 48 YK 783 plakalı TIR'ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.


İtfaiye ekipleri TIR'ın motor bölümünde devam eden yangına müdahale ederek söndürdü. TIR'ın ön bölümünde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.