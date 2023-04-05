Muğla'da tohum bombaları toprakla buluştu

Muğla'da 13 ilçede pilot uygulama olarak etkin bir şekilde yürütülen proje çerçevesinde Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atıl durumdaki gazetelerden hamur yaparak defne, karaçam, kızılçam, orkide gibi bitki tohumlarını kullanarak tohum bombalarını yaptılar. Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri ise kil kullanarak aynı bitki tohumlarından bitki tohumlarını oluşturdu. Lise öğrencileri bir araya gelerek Şeref köyünde tohumla toprağı bir araya getirerek geleceklerine umut oldular.

Öğrencilerin etkin olarak katıldığı etkinlik çerçevesinde Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar “İnsanların doğa ile etkileşimleri, kaynakların aşırı tüketimi nedeni ile giderek doğal çevre aleyhine önemli sonuçlara neden olmaktadır. Birey ve toplumların doğada canlılar için mevcut olan imkanları kullanmada plansız davranmalarının özünde, ihtiyaçlar ile kaynaklar arasında bir denge kurma arayışında olmamaları yer almaktadır. Tasarruf kültürü, bu noktada önemli bir zenginlik olarak, söz konusu sorunun çözümüne önemli katkılar sunabilecek nitelikler taşımaktadır. Bu proje çerçevesinde tohumları toprakla buluşturan ve doğanın öneminin farkında olan ve bu etkinlikte aktif yer alan ve katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” diye bildirdi.

Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rana Karadağ, “2021 yılında Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınları sonrasında ağaçsız kalan bölgelerin tekrardan yeşillendirilmesi amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını 250 tohum topunu doğaya bıraktık. Yapılan bu etkinlik ile birlikte toplumun bu konuda daha duyarlı olması için bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu çalışmalarda bize rehberlik eden atıl durumdaki gazete kağıtlarını ve kil hamurlarını kullanarak tohum topları yapmamızda yardımcı olan okulumuz “Mavi Yeşil Projesi” okul koordinatörü öğretmenimiz Naciye Erdinç Özuçan ve Nilgün Özler'e çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gül Yelkıran, ”Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Mavi Yeşil Okullar Projesi” için bu projenin hazırlanmasında görev alan yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler bu projenin gönüllü “İsraf Avcıları” takımları ile birlikle en güzel bomba olan tohum bombalarını yanan bölgelerin tekrar eski haline kavuşması için tabiata bırakmanın mutluluğunu yaşamaktayız“ dedi.