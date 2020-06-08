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Muğla'da toplu taşıma kullanımı yüzde 66.8 arttı

Normalleşme sürecinde toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırılmasının ardından Muğla’da toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 66.

Normalleşme sürecinde toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırılmasının ardından Muğla'da toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 66.8 oranında arttı. Yasakların dahil olduğu 25-31 Mayıs tarihlerinde il genelinde günde 24 bin 268 kişi toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bu sayı 1-7 Haziran tarihleri arasında günde 36 bin 724 kişiye ulaştı.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 24 Mart 2020 tarihinde toplu taşıma araçlarına yüzde 50 yolcu sınırlandırılması getirilmişti. 1 Haziran 2020 tarihinde normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile toplu taşımada araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. Muğla'da toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 66.8 oranında arttı.


Yasakların dahil olduğu 25-31 Mayıs tarihlerinde Muğla genelinde günde 24 bin 268 kişi toplu taşıma araçlarını tercih ederken, bu sayı 1-7 Haziran tarihleri arasında günde 36 bin 724 kişiye ulaştı. 1 Haziran normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ulaşımda da otobüsler tam kapasite çalışmaya başladı.

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