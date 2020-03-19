Muğla'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 42,30 azaldı

-Muğla'da Korona virüs tedbirleri doğrultusunda yapılan açıklamalar sonrası toplu taşıma araçlarını kullanım yüzde 42,30 oranında azaldı.

Muğla'da Korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında yapılan uyarılar etkili olmaya başladı. İnsanlar arasında temasın azaltılması için gerekmedikçe sokağa çıkılmaması yönünde yapılan çağrılar sonucunda toplu taşıma kullananların sayısı Muğla il genelinde yüzde 42,30 oranında azaldı. 2-3 Mart 2020 tarihlerinde Muğla il genelinde toplu ulaşım araçlarını 279 bin 913 kişi kullanırken, 16-17 Mart 2020 tarihlerinde bu rakam 161 bin 504'e geriledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çin ve Avrupa'nın ardından ülkemizde de görünen Korona virüs ile mücadele kapsamında Muğla il genelinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve toplu taşıma araçlarını kullanmayın çağrısı karşılık buldu. İl genelinde toplu taşama kullanımı yüzde 42,30 oranında azaldı. Ekiplerimiz otogarlar başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Tüm şoförler kendilerine dağıtılan maske ve eldivenlerle çalışırken, otobüs aktarma merkezlerindeki hareket memurluklarına, personelin ve vatandaşların kullanımı için el dezenfektanları dağıtıldı” denildi.