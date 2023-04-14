İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da trafik ekipleri bayram denetimlerine başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen bayram tedbirleri genelgesi sonrası Muğla il Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri denetimlerine başladı.



Muğla- Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde drone ile denetim gerçekleştiren ekipler kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanmak suçlarından toplam 16 araca ceza işlem uyguladı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Buse Aldan, ” İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde 81 ilimizde bayram tedbirleri başlamış bulunmakta. Muğla ilimiz diğer illere göre turizmden dolayı yoğunluk arz ettiğinden dolayı havadan dronelarımız, helikopterlerimiz ile karadan da kara ekiplerimiz ile denetimlerimizi bugün itibari ile başlattık. Bayram sürecinde de denetimlerimiz devam edecek. Şimdiden yola çıkacak vatandaşlarımızın kazasız belasız bayram geçirmelerini diliyorum“ dedi.

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