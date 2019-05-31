Muğla'da trafik ekipleri teyakkuzda

Ramazan Bayramı tatili süresi içinde yoğun bir trafik akışının olması beklenen Muğla'da Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 7/24 görev yapacak. Özellikle Bodrum girişi ve Fethiye ile Marmaris'in ulaşımını sağlayan Sakartepe rampasında yaz sezonu boyunca ekipler sürekli görev başında olacak.

Yolcu otobüslerinin yanında tur otobüsleri de trafik ekipleri tarafından sürekli denetime tabi tutuluyor. Sabah erken saatlerde Muğla'ya diğer illerden gelen yolcu otobüsleri ve tur otobüsleri trafik ekipleri tarafından durdurularak hem dinlenmeleri sağlanıyor, hem de yolcular ve sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarılıyor.

Muğla'da tatillerini yapan, Denizli Pamukkale ve İzmir Efes'e günübirlik tur için giden tur otobüslerinin yolcuları ve sürücüleri trafik kurlarına uymaları, sürücünün hatalı solama, telefon ile görüşmesi gibi durumlarda en yakın emniyet müdürlüğüne telefon ile bilgi vermeleri istendi.

Muğla'da en fazla kazanın yaşandığı 81 nokta tespit edilirken, bayram ve turizm sezonu boyunca 81 noktada 7/24 ekipler görev alacak. Bayram süresi içinde polis sorumluluk bölgesinde 105 trafik ekibi ve toplam 561 personel görev yapacak.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun, “Trafik kazalarında ülkemizde çok büyük can kayıpları ve mal kayıpları oldu. Hatta birçok vatandaşımız da bu kazalar sebebiyle hayatlarını engelli olarak devam ettirmek zorunda kaldı. O yüzden Ramazan Bayramı öncesinden, Ramazan Bayramı süresince ve Ramazan Bayramı sonunda Muğla Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmesi için en üst düzeyde tedbirler aldık. Bunun için tüm trafik personelini sahaya sürdüğümüz gibi aynı zamanda diğer birimlerdeki kadro personelini de trafik görevlendirmesi yaptık. Bu şekilde 105 tane ekibimiz 81 noktada 561 personelle en üst seviyede görevler alarak bunlar görev alanlarında vatandaşımızın en sık gittiği yerler sahiller, mezarlıklar, deniz kenarlarında buralarda görevlendirmelerimizi yaptık. Ayrıca yol üzerinde sorumluluk sahamızdaki 81 noktayı tespit ederek istatistiki verilere göre en çok kaza olan bölümleri seçtik. Bu alanlar üzerinde durmaksızın 7/24 saat üzerinden bayram süresince, bayram sonrası ve hatta turizm sezonu boyunca bu uygulamalarımız devam edecektir” dedi.