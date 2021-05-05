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Muğla'da ‘Trafik haftası' kutlamaları başladı

Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında trafik ekipleri tarafından sürücülere değişik hediyeler verildi.


Mayıs ayının ilk haftası kutlanan ‘Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlamaları kapsamında sürücüler hem trafik kuralları konusunda uyarılıyor, hem de trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtılıyor.


Menteşe ilçesi girişinde bulunan kontrol noktasında hareket halindeki sürücülere trafik ekiplerince şapka, düdük, broşür ve maske dağıtımı yapıldı. Sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarı yapılırken, pandemi nedeniyle araç içinde maske ve mesafeye dikkat etmeleri istendi.

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