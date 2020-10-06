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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Dalaman ilçesi Sanayi Caddesi Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O. idaresindeki 48 D 0782 plakalı Renault marka ticari araç Turgut Reis Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlerken, Seyfettin İnce Caddesi'nden sanayi istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki 48 E 4078 plakalı Fiat marka ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar kazayı hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü M.O.'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer sürücü M.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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