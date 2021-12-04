Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yağışlı hava nedeniyle meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yatağan ile Kavaklıdere ilçeleri arasında Kavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Ticari araçla yolun yan tarafına yuvarlanan aracın şoförü Hayrettin Yörük hayatını kaybetti.

Olayın 112 Aci Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından evli 2 çocuk babası Hayrettin Yörük'ün cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.