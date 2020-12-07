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Muğla'da trafik kazası: 1ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.


Kaza Fethiye – Antalya karayolu Uğurlu Kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Durmuş Yılmaz (70) idaresindeki 48 F 1450 otomobil, Ümit D. (28) yönetimindeki 48 UD 686 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Ambulans ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Ümit D. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yılmaz'ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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