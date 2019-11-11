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Muğla'da trafik kazası; 2 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu Kötekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ABK 577 plakalı araç şoförünün kullandığı otomobil ile 48 EY 589 plakalı araç üniversitenin girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bir aracın şoförü ve diğer araçtaki yolcu hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesini ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre tek şeritten devam etti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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