İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza saat 14.55 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y ve A.Y Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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