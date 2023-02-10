Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yatağan-Çine karayolu Kavaklıdere kavşağında meydana gelen trafik kazasında 34 EF 1189 plakalı otobüs ile 09 PN 729 plakalı aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.