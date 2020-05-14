İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı

Muğla-Denizli Karayolu Yaraş Mevkiinde meydana gelen kazada araç tarla uçtu.

Kazada üç kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli'ye hareket halinde olan Hasan Hüseyin Demirhan yönetimindeki 20 BB 229 plakalı araç Yaraş Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek


Önce orta refüje çarptı. Aracını mıcıra kaptıran sürücü yoldan çıkarak takla atarak tarlaya uçtu.


Kazada araç sürücü Hasan Hüseyin Demirhan ile birlikte araçta olan iki kişi olmak üzere toplam üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.