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Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tatil dönüşündeki otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tatil dönüşündeki otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet A. yönetimindeki 07 KG 525 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Alvina A., Arina A. ve Gamze K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Otomobilde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye ilçesinde hastanelerde tedavi altına alındı.

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