Muğla'da trafik kazası:2 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaralandı.

Olay, Menteşe İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan eski Tekel Kavşağında meydana geldi. 33 AEZ 625 plakalı otomobil şoförü M.F.O Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ışıklardan yasak olduğu halde sola dönmeye çalıştığı sırada, karşı şeritten gelen H.D. yönetimindeki 48 UVC plakalı otomobile çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 48 UVC plakalı otomobilde yaralanan biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.