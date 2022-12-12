Muğla'da trafik kazası:3 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, Ö.E.Y. yönetimindeki 48 AHT 393 plakalı aracın önündeki araca çarpması sonucu üç araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Ö.E.Y. ve yolcu konumunda bulunan eşi ve çocuğu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.