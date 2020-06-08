İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da trafik polisi saldırıya uğradı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesinde trafik uygulaması yapan Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ehliyetsiz bir sürücüye işlem yapmak isteyince çok sayıda kişinin fiziki saldırısına uğradı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesinde trafik uygulaması yapan Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ehliyetsiz bir sürücüye işlem yapmak isteyince çok sayıda kişinin fiziki saldırısına uğradı.


Muğla-Ortaca karoyulu Döğüşbelen Mahallesindeki uygulama noktasında bir aracı durdurmak isteyen trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Kaçan aracı takip eden ekipler 10 kilometrelik bir kovalamaca sonrası sürücüyü durdurdu. Bu sırada araçta bulunanlar araçtan inerek trafik ekiplerine saldırdı. Bir polis memurunu yere yatıran şahıslar, polisi darp etti. Bu sırada diğer polis memuru havaya ateş ederek arbedeyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan polisler olaya karıştığı ileri sürülen şahıslardan şikayetçi oldu.


Olayların yatışmasının ardından 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi için de arama çalışması başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.