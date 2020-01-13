İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, 09 YE 082 plakalı traktör sürücüsü Remzi Türkeş yokuş aşağı inerken vites atamayınca traktör sürüklendi. Kazada sürücü Remzi Türkeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.