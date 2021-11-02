Muğla'da tüfekle öldürülmüş su samuru bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Körfezi kıyısına ölü su samurunu görenler durumu Fethiye Doğa Koruma ve Milli Park görevlerine haber verdi. Görevlilerle bölgeye giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvan üzerinde inceleme yaptı. İlemin, su samurunun yaklaşık 1 metre mesafeden tüfekle ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Gazetecilere açıklama yapan İlemin, ölen su samurunun dişi ve genç bir birey olunduğunu anlattı. Su samurunun yivsiz tüfekle yakın mesafeden su içinde, boynunun solundan vurulduğunu tespit ettiğini belirten İlemin, “Yarası içindeki fişeğe ait tapa ve hayvan üzerinde yaptığımız incelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Fethiye Körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs veya şahıslar tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir” dedi.

Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını takip ettiklerini dile getiren İlemin, su samurlarının balık, yengeç gibi sucul canlılarla beslendiğini dile getirdi. Su samurlarının zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan bir memeli tür olduğunu dile getiren İlemin, “Koruma altında ve avlandığı taktirde idari ve 7 bin 500 lira para cezası var. İdari ceza kapsamına işlenen suç sırasında kullanılan tekneye el koyma da dahil. Su samurları ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür” değerlendirmesini yaptı.

Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladıklarını ifade eden İlemin, “Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemizin önemli bir zenginliği bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede Milli Parklara, Jandarmaya ve Sahil Güvenliğe ihbar edin" diye konuştu.