Muğla'da turist sayısında yüzde 25 artış

Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turiste ev sahipliği yapan Muğla'ya 2019 yılının ilk 4 ayında 171 bin 250 yabancı turist giriş yaptı. Geçen yıl aynı dönemde 137 bin 198 yabancı turist girişi olmuştu.

2018 yılına göre ilk dört ayda yüzde 25 oranında yabancı turist sayısında artış gözlenirken, yıllardır Türkiye'de en fazla Muğla'yı tercih eden İngilizler bu yılda ilk dört ayda 76 bin 622 kişi ile ilk sırada yer aldı. İngiliz turistleri 12 bin 785 kişi ile Hollanda, 12 bin 705 kişi ile İsrail, 10 bin 487 kişi ile Rusya Federasyonu ve 8 bin 488 kişi ile Almanya takip ediyor.

Uluslar arası iki havalimanı ve 10 liman girişi bulunan Muğla'da Dalaman Havalimanından giriş yapan yabancı turist sayısı 97 bin 263 kişi olurken Milas-Bodrum Havalimanından ise 38 bin 264 yabancı turist girişi oldu. Deniz gümrük kapılarından giriş yapan yabancı turist sayısı ise 45 bin 723 kişi olarak hesaplandı.