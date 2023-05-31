Muğla'da Türk mutfağı haftası kutlandı

Her yıl yurt içinde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Muğla'nın Milas ilçesi tarihi Beçin Kalesi'nde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü koordinesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğretmenleri ve usta öğreticileri tarafından, Hatay'dan gelen depremzede misafirler ile birlikte hazırlanan yöresel yemekler ve tatlılar, konuklara tanıtılarak ikram edildi. Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Türk Mutfağının sağlıklı, geleneksel ve seçkin örneklerini tanıtmak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla Beçin Kalesi ve Ören Yerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı.