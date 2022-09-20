İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muğla'da Türker Uğur göreve Başladı

Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Mehmet Türker Uğur yeni görevine başladı.



Muğla Orman İşletme Müdürlüğü görevine Türker Uğur atandı. Antalya OBM Elmalı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Muğla Orman İşletme Müdürü olarak atanan Türker Uğur yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Özgür Cılız, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, İşletme Müdür Yardımcısı Taner Öye ve İşletme Şefi Osman Nuri Akçay İşletme Müdürü olarak atanan Türker Uğur'a yeni görevinde başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.