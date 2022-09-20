Muğla'da Türker Uğur göreve Başladı

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü görevine Türker Uğur atandı. Antalya OBM Elmalı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Muğla Orman İşletme Müdürü olarak atanan Türker Uğur yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Osman Öner ve Özgür Cılız, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, İşletme Müdür Yardımcısı Taner Öye ve İşletme Şefi Osman Nuri Akçay İşletme Müdürü olarak atanan Türker Uğur'a yeni görevinde başarılar diledi.