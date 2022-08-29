Muğla'da ücretsiz ders kitapları sıralarda yerini alıyor

2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen 1 milyon 500 bin ders kitabı ve 908 bin yardımcı kaynak, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

12 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları Muğla ili genelinde devam ediyor. Okullarda hazırlık çalışmalarında sona gelinirken yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları öğrencilerin sıralarında yerlerini almaya başladı. Muğla'da Temel Eğitimde 840 bin, Ortaöğretimde ise 668 bin olmak üzere 1 milyon 500 bin ders kitabı öğrencilere ders başı yaptıkları ilk gün teslim edilecek. Ayrıca bu yıl ilk defa yardımcı kaynak kitaplar da ders kitaplarıyla beraber 12 Eylül tarihinde öğrencilere verilecek.

Geçtiğimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk defa yapılan uygulamayla yardımcı kaynak kitaplar öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılmış ve Muğla genelinde 110 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştırılmıştı. Bu sene yardımcı kaynaklar okulların açıldığı ilk gün öğrenci sıralarında olacak. 12 Eylül tarihinde Muğla genelinde tüm okullarda 908 bin yardımcı kaynak öğrencilere ulaştırılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2-12. sınıf düzeylerinde 91 çeşitten oluşan 100 milyon adet yardımcı kaynağın 12 Eylül itibarıyla okullarda öğrencilere ders kitapları ile birlikte verilmek üzere tüm hazırlıklar tamamlandı. 12'nci sınıflara TYT ve AYT kitaplarından oluşan ve her dersi barındıran 20 kitap, 11'nci sınıflar için her öğrenciye 11 kitap verilecek. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar toplamda öğrencilere 91 farklı kitap ulaştırılacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yeni eğitim öğretim yılına güzel bir şekilde başlamak adına okullarımızda tüm planlamaların ve hazırlıkların yapıldığını belirterek, “12 Eylül tarihinde okullarımızda öğrencilerimizi sıralarında ders kitapları ve yardımcı kaynaklar ile temiz, modern ve güvenli eğitim ortamlarında karşılayacaklarını” ifade etti.