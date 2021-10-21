Muğla'da Üniversite-Sanayici işbirliği güçleniyor

Her hafta bir sanayi iş kolu ile protokol imzalayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri içinde en fazla ‘Marka Ders' protokolü imzalayan Üniversite oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile son olarak 5 sanayici ile Üniversite sanayi işbirliği çerçeve protokolü imzaladı. Enerji, mermer, yazılım, kalsit ve çocuk oyun parkları alanında faaliyet gösteren sanayiciler ile sanayi işbirliği çerçeve protokolü imzalandı. Üniversite sanayici işbirliği protokolünün temel amacının üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları AR-FE İnovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

“Muğla'nın marka şehir olmasını hedefliyoruz”

Öğrenciler ile sanayicileri bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak istediklerini belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Biz göreve geldikten sonra ortaya koyduğumuz hedef AR-GE üniversitesi olmaktı. 200'ü aşkın üniversite olan bir ülkede 11 üniversite AR-GE üniversitesi ve bunların arasına girmek oldukça ciddi bir iddia. Çalışmalarımız bu hızda giderse eğer en kısa sürede biz de bu üniversiteler içinde yer alabiliriz. Son yıllarda artan Üniversite sayıları ve dünyadaki değişimler ile beraber rekabet ortamı da art. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi üniversitelerin bölgeye, bulunduğu şehri temsil etmesi lazım üniversitelerin. Biz AR-GE üniversite olma hedefimizi sürdürürken, diğer taraftan öğrencilerimizi yetiştirirken, kendimize yeni bir hedef belirledik. Yaptığımız AR-GE'yi onlarla beraber yapmayı, girişimci ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedef olarak ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler derse girip çıkıyor ve mezun olup gidiyordu. Artık bunun böyle olmaması konusunda ilk farkındalığa sahip Üniversitelerden birisi biziz. Bu süreçte biz girişimci öğrenciler yetiştirmek istiyoruz ve bunun için de farklı bir şeyler yapmamız lazımdı. Öğrencilerimize proje yapmayı, proje yazmayı öğrettik. TÜBİTAK'ın öğrenci projelerinde, hem de sanayi projelerinde iyi durumdayız. Öğrencilerimiz ile siz sanayicilerimizi bir araya getirerek bir sinerji oluşturmak ve bunu çok daha ileri taşımak istiyoruz. Bunun için bir köprü gerekiyordu. Bunun için İnova Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini kurduk. Bu sanayicilerimiz ile öğrencilerimiz arasındaki köprü oldu. Bu köprüler arttıkça, Muğla ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bir marka olmasını hedefliyoruz. Deniz, kum ve güneşi ile anılan Muğla'nın artık teknolojinin merkezi olarak da anılmasını hedefliyoruz” dedi.

Sanayiciler ile protokol Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Aktürk, enerji alanında ADM Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Ahmet Bayıroğlu, mermer sektöründe Mustafa Ercan, yazılım sektöründe Hayri Yılmaz, kalsit iş kolunda Merve Bayır, su kaydırakları ve oyun parkları iş kolunda ise İbrahim Güngör ile işbirliği çerçeve protokolü imzalandı.