Muğla'da üretilen yerel tohumlar 42 ilde toprakla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin “Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile kurduğu tohum envanteri ve bünyesindeki laboratuvarlarla Türkiye'nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Türkiye genelinde 42 ile 450 bin yerel tohum dağıttı.

42 ile 450 bin tohum dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün bir televizyon kanalında Muğla'da Yerel Tohum Merkezi kurduklarını ve atalardan kalma tohumların kurdukları laboratuvarlarda incelenerek çoğaltıldığını anlatmasından sonra birçok vatandaş sosyal medya ve iletişim merkezlerinden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı. 2019 Ocak ve Mart ayları arasında yerel tohumlara gönül veren vatandaşlara 450 bin adet yerel tohum gönderildi. 42 ilden gelen talepleri değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 450 bin adet kontrollü şartlarda üretilen yerel tohumları vatandaşlara ulaştırdı.

Sağlıklı ve güvenilir besin için en güvenilir kaynak olan yerel tohumlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ne ait üretim arazilerinde üretilip merkez bünyesinde faaliyet gösteren Tohum Test Laboratuvarları'nda bir takım analizlere tabi tutulmaktadır. Hastalık etmenleri ve zararlı böcek yumurtaları yönünden temiz olduğu onaylanan tohumlar çimlenme testlerinden de geçtikten sonra vatandaşlara dağıtılmaktadır.

“Envanterinde 726 yerel tohum var”

Envanterinde 726 çeşit tohum barındıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi bu tohumları adım adım çoğaltmakta; test ve analizlerden geçirerek halkımızın yararlanması için dağıtıma sunmaktadır. Ayrıca bünyesinde faaliyet gösteren “Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı”nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile yapılan ortak çalışmayla tüm yerel tohumlar -196 derecede yüzyıllarca koruma altına alınmaktadır.

Başkan Gürün: “Üreten köylü tekrar milletin efendisi olacak”

Yerel tohumun ulusal güç olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün “Üreten Köylü Milletin Efendisidir” sözünün bu topraklarda tekrar hayat bulması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğlamız doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü, başat ürünleri ile Türkiye'nin turizmde ve tarımda en önemli kentlerinden biri. Ülkemizde izlenen yanlış tarım politikalarının tam aksine Muğlamızda bilimsel ve profesyonel çalışmalarla üreticilerimizin katma değeri yüksek ürünler üretmesi, toprak çeşidine göre doğru ürünü dikmesi, gübresi, sulaması ve en önemlisi de atalarımızın, ninelerimizin sakladığı yerel tohumlarımızın korunması için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Toprak, Sulama Suyu, bitki laboratuvarımız ile üreticilerimizin hangi toprak çeşidinde hangi ürünü üreterek daha fazla verim alabileceğini belirliyor, toprağımızın datasını çıkarıyoruz. Duyusal Analiz Laboratuvarımız ile Muğlamızın en kaliteli zeytinyağını üretmesini, uzman tadımcılar yetişmesini sağlıyoruz. Alım garantili çiçek üretimi ile üreticilerimizle birlikte Muğlamızı çiçek merkezi haline getiriyoruz. Mera projemizle hayvancılıkla uğraşan çiftçimize destek oluyoruz. Yem bitkisi, fidan desteği ile üreticilerimizin toprağını satmamasını ürününü satmasını istiyoruz. Ninelerimizin, büyüklerimizin sakladığı yerel tohumlarımızı toplayarak tekrar toprakla buluşmasını ve gelecek nesillere doğru aktarılmasını istiyoruz. Yerel tohum merkezimiz deneme parsellerinde tohumlarımız toprakla buluşarak ürün vermeye başladı. Bu tesisimiz farklı özellikteki laboratuvarları, eğitim alanları ile ülkemizin en büyük ve kapsamlı yerel tohum merkezi konumunda. Vatandaşlarımız da yerel tohumlara büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin 42 ilinde atalarımızdan kalan, Muğlamızda ürettiğimiz yerel tohumlarımız toprakla buluşacak ve sağlıklı ve güvenilir besinler olarak vatandaşlarımız tarafından tüketilecek. Ülkemizin tekrar üreten ve kendi kendine yetebilen bir toplum olabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Atamızın dediği gibi “Üreten köylü milletin efendisidir” anlayışı ile Muğlamız ve ülkemiz için projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.