Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 12 tutuklama

Muğla'da Narkotik polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Şubat-1 Mart tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 26 bin lira, 200 Euro ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı.