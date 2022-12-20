Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Muğla'da narkotik polislerin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda kokain ve esrar olmak üzere satışa hazır hale getirilmiş 140 paket uyuşturucu, 6 hassas terazi, 126 bin 450 lira, 2 bin 860 dolar ve 50 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonlarda 27 kişiye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.