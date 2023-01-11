Muğla'da uyuşturucu operasyonu 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği yönünde bilgi alınması üzerine operasyon düzenledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Seren D. (40) ile Tuğçe P.'nin (34) evine düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca, tüfek, mermiler, fişekler ve kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seren D. ile Tuğçe P. tutuklanarak ceza evine gönderildi.