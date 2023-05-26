Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaklı Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö. ve Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Y.E.S. ve S.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerine yapılan baskında uyuşturucu madde arama köpeği 'Mendil' ile birlikte arama gerçekleştirildi. Aramada; çok miktarda skunk esrar maddesi, 104 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet bong içme aparatı, 2 adet 7.65 mm. tabanca, 2 adet şarjör, 17 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.