İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde KOM ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde KOM ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisinin edinmesinin ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Milas-Bodrum yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde narkotik köpeği Joshua ile arama yapıldı. Aramada skunk, metamfetamin, sentetik ecza, sentetik kannabinoid, hassas terazi ve 117 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. (42), H.Z.Ç. (31), G.B. (29) ile R.A. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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