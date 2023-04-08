Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muğla'nın 4 ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bodrum, Dalaman, Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 'torbacı' olarak bilinen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 400 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamim, 7 gram kokain, 16 adet sentetik ecza hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler C.A., İ.S., N.Y., T.K. ve O.N. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.