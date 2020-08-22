İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da uyuşturucu tacirlerinden 8'i tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 52 ayrı olayda 8 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik Norkatik ekipleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 496,7 gram esrar, 112.25 gram Metamfetamin, 15 kök kenevir, 31,3 gram Kokain, 35,6 gram eroin,


344 adet Ectasty hap, 12 adet sentetik ecza,2 adet LSD, 325.24 gram Skunk, 2 adet hassas terazi, kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabahca, pompalı tüfek ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 225 lira para ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.