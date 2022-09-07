Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Bilgi doğrultusunda Seydikemer İlçe jandarma komutanlığı ekipleri otomobili takibe alarak Seydikemer - Antalya D-350 karayolu üzerinde yol kenarında aracı beklerken durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından araçtaki şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde arama köpeği “Zorlu” ile yapılan aramada; bir miktar elektronik cihaz (wifi kutusu) içerisinde bir miktar da şeffaf poşet içerisinde sarılı metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.K isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.