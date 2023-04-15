İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da Vali Tavlı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28.

Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Muğla'da huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü 'Seçim Güvenliği Toplantısı' Muğla Valisi Hüseyin Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, seçim sürecinin Muğla'da huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ile seçim takviminin başlamasından itibaren seçim sonuna kadar yapılacak iş ve işlemler ile ilgili konular görüşüldü. Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe kaymakamları katıldı.

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