Muğla'da vatandaşlar hafta sonunu dağlarda çıntar mantarı toplayarak geçirdi

Muğla'da etkili olan yağışların yerini bahar havasına bırakmasının ardından vatandaşlar dağlarda çıntar mantarı aramaya çıktı.

Toplanan çıntar mantarı pazar yerlerinde satılırken, bazı vatandaşlar ise hafta sonunu değerlendirmek için kendi yiyebilecekleri kadar mantar toplamaya çıktı. Muğla'da yaşayan Ayaz Yerlikaya, "Çıntar mantarı günümüzde iki farklı yerde bulunabilir. Bunlardan biri kendiliğinden yetişmesi ile beraber Ege ve Akdeniz bölgesindeki kıyı kesimlerde görülür. Aynı zamanda son dönemlerde yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Zirai açıdan ilaçlama ve gübreleme ile beraber yetiştirilen çıntar mantarı, ülke çapında ilgi gören türler arasında geliyor. Yağışlar sonrasında bizim bu yörede çıntarlar çıkıyor, bizlerde hafta sonu bahar havasına dönmesinden dolayı kendimiz çıntar toplamak için dağa çıktık. Az da olsa yiye bileceğimiz kadar çıntar bulduk” dedi.

Uzmanlar zehirli türlere karşı uyardı

Yenilebilir olduğu kesin olarak bilinmeyen ve tanımlanmayan mantarların kesinlikle toplanmaması ve yenmemesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, “Yağışların başlaması ile birlikte ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türü doğal olarak yetişmektedir. Lezzeti, sağlık açısından faydaları veya ekonomik önemlerinden dolayı yerel halk tarafından çeşitli yabani mantarlar araziden toplanılmaktadır. Ülkemizde yenilebilir özelliğe sahip olan yaklaşık 300 kadar mantar türü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sonbahar aylarında parklarda, bahçelerde, yol kenarlarında, çayırlık veya ormanlık alanlarda yani çevremizde sıklıkla görürüz. Doğada çok sık karşılaştığımız yenilen mantarlar toplanarak tüketilmekte veya ihracatı yapılmaktadır. Ülkemizde pek çok yenilen mantar olmasına rağmen yenilen mantarlar ile aynı yerde ve aynı zamanda yetişen zehirli mantarlar da bulunmaktadır. Bilinmeyen bir mantarın tüketilmesi ciddi zehirlenmelere ve hatta ölümle sonuçlanabilen durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir” dedi.