Muğla'da veliler aile okulu eğitimleri ile destekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Aile Okulu projesiyle, Muğla'da bugüne kadar 7 bin 878 aileye ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlattığı “Aile Okulu Projesi" Muğla'da, velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitimi Merkezleri vasıtasıyla il genelinde toplam 102 kurs açıldı. Projesinde eğitici eğitimi alan 483 öğretmen tarafından verilen kurslara ise 7 bin 878 aile katılım sağladı.

Aile Okulu'nda öğrenci olan ve sınıf sıralarına oturan velilerin çok boyutlu olarak desteklendiği 44 saatlik eğitimlerde; aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan 10 farklı konu başlığı yer alıyor. Şu anda 10 farklı dalda süren eğitimlere, “aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi” olmak üzere dört konu başlığı daha eklenerek 14 farklı başlıkta devam edecek.

Aile Okulu projesinin aile içi iletişimi güçlendirdiğine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Toplumun temeli olan aile, çocuklarımızın eğitiminde de çok önemli bir yapı taşıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için ailelerimizin eğitimli ve bilinçli olmaları çok önem taşımaktadır. Bakanlığımızca geliştirilen Aile Okulu Projesi, eğitimin en önemli paydaşı olan velilerimizi, farklı eğitimlerle çok yönlü destekleyerek aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sağlıyor. Muğla'da Aile Okulu projesine velilerimiz gayet ilgi gösteriyor. 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 8 bin velimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayı 2023'te daha da artacak. Böylece aile içi iletişim, çok daha güçlü hâle gelecek" ifadelerini kullandı.