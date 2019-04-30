Muğla'da yabancılara hak ve yükümlülükleri anlatıldı

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği “Uyum Buluşmaları”nın 16'ncısı Muğla'da gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliği ile düzenlenen “Uyum Buluşmaları”nın 16'ncısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa; Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, IOM Proje Asistanı Zana Erdoğan, Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, yabancı uyruklu vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Genel Müdürlüğün yabancı misafirlerin kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için hizmete sunduğu e- ikamet sistemi hakkında bilgi verdi. Dr. Kadıoğlu: “2013 yılında “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile kurulan Genel Müdürlüğümüz; sizlerin ülkemize giriş, kalış ve çıkış işlemlerinizi yürütüyor. Hayata geçirdiğimiz E-İkamet sistemi sayesinde, bürokratik işlemler azaltılıyor ve size verilen randevu gününde İl Müdürlüğümüze giderek ikamet izni başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz” diyerek yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, müdürlüğün, uzman personelleriyle, Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; düzenli, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde “insan odaklı” olarak iş ve işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. “Bu uyum buluşmaları vesilesiyle ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sizlere ulaştırmak, sorularınıza yanıt vermek üzere çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bugün sizlerle bir aradayız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ayrıca; İl Göç İdaresi Müdürlüğünden İl Göç Uzmanı Görkem Daşcan ve İl Göç Uzmanı Beyza Birincioğlu; “İkamet İş ve İşlemleri ile Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri” konusunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Tuna “Yerlileşen Yabancılar”, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden İŞKUR Müdür Yardımcısı Ferda Güley Ceylan “Türkiye'de Yabancıların Çalışma Hakları”, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Denetmeni Emre Haseki “Yabancıların Sosyal Güvence Hakkı”, Muğla Tapu Müdürlüğünden Müdür Yrd. Candan Şanlı “Taşınmaz Mal Edinim Süreci”, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Şefliğinden Şenol Çalışkan “Türk Vatandaşlığına Geçiş Süreci” konularında sunum yaptı.

Program arasında ise Senbek Utebekov tarafından Dombra dinletisi gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu Zeybek Ekibi dans gösterisi ise beğeni topladı.

Etkinlik; yapılan sunumların ardından gerçekleşen soru- cevap oturumu ile sona erdi.