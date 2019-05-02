Muğla'da yabani hayvanlar kuduza karşı havadan aşılanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla başlatılan "Türkiye´de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" Muğla'da uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında 3 yıl süreyle senede 2 defa olmak üzere aşı kapsülleri uçaklarla havadan bırakılacak. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yer alacak.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Bu proje, özellikle tilkiler başta olmak üzere yabani hayvanların oral aşılama yolu ile bağışık duruma getirilmesi çalışmasıdır. İlimizin ormanlık ve kırsal alanlarında yaban hayvanlarının yaşam ve dolaşma alanlarına, zayıflatılmış canlı virüs içeren yemlerin(bait); havadan bırakılması şeklinde aşı uygulaması yapılacağı Bakanlığımız tarafından bildirilmiştir.

Aşılama çalışmaları uçaklarla 3 yıl süreyle senede 2 defa olmak üzere aşı kapsüllerinin havadan açık alan ve kırsala atılması şeklinde yapılacaktır. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yer almaktadır" diye ifade edildi.

"Kapsüllere dokunmayın"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın devamında ise, "Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azalmaması için, açık arazide ve yaban hayatta aşılama çalışması yapılan alanlarda çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, canlı virüs içeren yemlere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri; bu yemlerin kesinlikle parçalanmaması ve bütünlüğünün bozulmaması, eğer halen bütünlüğü bozulmamış bir aşı yemine rastlar ise diğer kişilerin göremeyeceği bir yere doğru ayakla itilmesi, aşı yeminin kendisinin insan sağlığına zararlı olmamasına rağmen, aşının özelliğini kaybetmemesi için aşıya kesinlikle dokunulmaması, yemlerin açılması/delinmesi ve aşı virüsünün deriyle veya göz teması gibi durumlarda ise en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri, hekim tarafından Kuduz Aşısı Profilaksi programına alınan kişiler varsa, aşılarını aksatmadan ve gününde yaptırmaları gerekmektedir" denildi.