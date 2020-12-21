Muğla'da yağmur suyu ve içme suyu çalışmaları sürüyor

Gülağzı Mahallesine Yeni İçme Suyu Hattı

Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesi Haliller mevkiinin yapılaşma başlayan bölgesinde çalışma yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye yeni içme suyu hattı yapıyor. Haliller mevkiinde şebeke hattı bulunmayan bölgede yapılan incelemelerin ardından ekipler tarafından gerekli projeler hazırlanarak mevkiiye yeni içme suyu hattı yapımına başladı. Yaklaşık 400 metre olarak belirlenen hattın 200 metreden fazla kısmı yapılırken kalan kısmın kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Köyceğiz'in Yağmur Suyu Hatları Temizleniyor

Her İlçede rutin olarak devam eden dere ve yağmur suyu hatlarının temizlikleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha detaylı olarak yapılıyor. Köyceğiz ilçesi Gülpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 1200 metrelik yağmur suyu hattı beton bordürler sökülerek detaylı olarak yıkama ve temizleme işlemi yapıldı. Bu bölgede toplamda 2 bin 400 yağmur suyu hat temizliği yapılarak meydana gelebilecek yoğun yağmur yağışlarında su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.