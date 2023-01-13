Muğla'da yapılan hasta naklinin yüzde 80'ini Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında Muğla'da yapılan yaklaşık 11 bin hasta naklinin 8 bin 863'ünü gerçekleştirerek Muğla'da yapılan nakillerin yüzde 80' ini karşıladı.

Sağlık alanında Muğla'ya birçok yenilik kazandıran ve vatandaşların yanında olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hasta nakil hizmetiyle vatandaşların evlerinden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine naklini gerçekleştiren ekipler, Muğla'da yapılan 11 bin naklin 8 bin 863'ünü gerçekleştirdi.

2014 yılından bugüne kadar 55 bin 581 nakil gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve nakillerini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında 8 bin 863, hizmete başladığı günden itibaren bugüne kadar ise 14 bin 425 kişiye 55 bin 581 defa hasta nakil hizmeti verildi.