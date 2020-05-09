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Muğla'da yarın sokağa çıkacak yaşlılar anonsla uyarılıyor

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar günü saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlığın korunması ve diğer vatandaşların evde kalmaları yönünde polis otolarından anons yapılıyor.


Sokak sokak gezilerek yapılan anonsta şu ifadelere yer verdi: "Değerli Muğlalı hemşehrilerimiz, bilindiği üzere uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız 10 Mayıs Pazar günü 11:00 ile 15:00 saatleri arasında yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Bu nedenle yaklaşık 2 aydır evde kalan büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygı, hürmet, sevgi ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım. Dışarı çıkmayalım. Salgının önlenmesinde en önemli etkenin sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu unutmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Hepimiz sorumluyuz”

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